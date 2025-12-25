Ông Nguyễn Văn Đoạt giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Ngày 25/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 25 để xem xét, quyết nghị thông qua 4 Nghị quyết quan trọng do UBND tỉnh trình và tiến hành bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Điện Biên đã xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng, gồm: Quy định Bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 1/1/2026; bổ sung dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2025,...

Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN).

Tại kỳ họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trình 4 tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp xem xét, quyết định. Các Ban: Kinh tế - Ngân sách; Dân tộc và Pháp chế (Hội đồng nhân dân tỉnh) trình bày các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình.

100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ 4 nghị quyết.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Đoạt sinh ngày 20/12/1969, vào Đảng ngày 15/9/2006.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý thông tin, cử nhân Toán, cử nhân tiếng Anh.