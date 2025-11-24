Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 24/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TPHCM.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Q.Huy).

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Tại kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 14/11, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực UBND TPHCM hiện tại gồm Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các Phó Chủ tịch là ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Nguyễn Công Vinh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh (SN 1980, quê quán tại TP Huế), có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sỹ Xây dựng cầu hầm; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Hoàng Nguyên Dinh giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM từ ngày 1/7 sau khi hợp nhất 3 địa phương TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh (Ảnh: Q.Huy).

Trước khi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, ông Dinh là Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ông cũng từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Châu Đức rồi Bí thư Huyện ủy Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ông Nguyễn Công Vinh (SN 1972, quê quán tại TPHCM), có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Công Vinh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TPHCM từ ngày 1/7.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh (Ảnh: Q.Huy).

Trước đó, ông Vinh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Vinh cũng từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Ông Trần Văn Bảy (SN 1971, quê quán tại tỉnh Đồng Nai), có trình độ Thạc sỹ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Trần Văn Bảy từng công tác tại Đại học Luật TPHCM và Sở Tư pháp TPHCM.

Ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 9 cũ từ ngày 16/3/2017 đến hết năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy (Ảnh: Q.Huy).

Sau lễ công bố thành lập TP Thủ Đức, ông Bảy được sắp xếp, điều động về Ban thực hiện Nghị quyết 1111 của Quốc hội.

Ông Trần Văn Bảy giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM từ tháng 3/2021 đến ngày 6/2024.

Từ 5/6/2024 đến nay, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM.