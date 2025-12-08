Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Sáng 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) - Meun Chey (Prey Veng, Campuchia).

Dự lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Tân Nam - Meun Chey.

Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực, trong đó thương mại biên giới là điểm sáng. Nhờ nỗ lực cải thiện thủ tục, nâng cấp hạ tầng và tăng cường kết nối doanh nghiệp, kim ngạch thương mại song phương duy trì khoảng 10 tỷ USD/năm; riêng 11 tháng đầu năm 2025 đạt 10,4 tỷ USD (tăng 12,7% so với cùng kỳ 2024) và dự kiến cả năm có thể đạt 12 tỷ USD.

Tây Ninh là tỉnh biên giới quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, giữ vai trò cửa ngõ kết nối vùng kinh tế phía Nam với Campuchia và các nước ASEAN. Tỉnh có hơn 368 km đường biên giới, tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia, với 4 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu chính, 13 cửa khẩu phụ và 3 khu kinh tế cửa khẩu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Việc khai trương cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tạo thuận lợi cho thương mại, du lịch và đi lại của người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là bước quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, kết nối logistics và giao thông liên vận, hướng tới vai trò trung chuyển trong khu vực ASEAN.

Cửa khẩu mới được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho Tây Ninh và Prey Veng, thúc đẩy hợp tác biên giới, tăng cường gắn kết cộng đồng và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, thể hiện tinh thần tin cậy, đoàn kết giữa hai nước; đồng thời ghi nhận nỗ lực của các bộ ngành, địa phương trong quá trình xây dựng, nâng cấp cửa khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và luôn kề vai sát cánh trong các giai đoạn khó khăn. Quan hệ hai nước được củng cố liên tục gần 6 thập kỷ qua, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh biên giới Việt Nam - Campuchia không chỉ là đường phân định lãnh thổ mà là cầu nối hợp tác, hữu nghị. Cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey mở ra cơ hội mới, đặc biệt là phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân khu vực biên giới và thịnh vượng chung cho hai nước.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam ở xã Tân Biên, Tây Ninh, khai trương sáng 8/12 (Ảnh: A.D.).

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ và nhân dân Campuchia, đặc biệt là tỉnh Prey Veng, đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thành việc nâng cấp cặp cửa khẩu.