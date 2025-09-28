Thủ tướng lưu ý việc hạn chế giao thông, cho học sinh nghỉ vì bão Bualoi

Công điện số 174 đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành nhằm đôn đốc các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Đà Nẵng trở ra) cùng bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện của Thủ tướng nêu rõ bão Bualoi (bão số 10) đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền nước ta và càng vào gần bờ càng mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những giờ tới.

Đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng bị ngập gần lút bánh xe máy trong sáng 27/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Bualoi đổ bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây tràn, vỡ, sạt lở đê biển, ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển.

Bão Bualoi cũng có thể gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (kể cả trên lãnh thổ Lào), nhất là tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt giao thông tại khu vực miền núi và vùng thấp trũng.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương để quyết định việc hạn chế các hoạt động trên biển, ven biển, cấm biển, kiểm soát, hạn chế giao thông, cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ lớn.

Các địa phương cũng cần triển khai ngay biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là đê biển, đê cửa sông, các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ.

Bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ, là yêu cầu được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương triển khai gia cố nhà cửa và trụ sở các cơ quan, đơn vị; chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu.

Đồng thời, địa phương cần chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý cần bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo, tổ chức theo dõi sát, dự báo, thông tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ và đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão, lũ theo thẩm quyền.

Người đứng đầu Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để tập trung xử lý phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở.