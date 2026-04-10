Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng

Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các Phó Thủ tướng: Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Hôm 7/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở Hà Tĩnh, có trình độ Thạc sĩ Chính sách công. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ngày 8/4, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã các ban hành các quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với Đại tướng Phan Văn Giang (Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) và các ông, bà: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu.

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được kiện toàn ngay tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Sau khi kiện toàn, bộ máy Chính phủ khóa mới có 23 thành viên, gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng, 6 Phó Thủ tướng và 16 bộ trưởng, trưởng ngành. Trong đó, có 1 trường hợp kiêm nhiệm là Phó Thủ tướng Phan Văn Giang kiêm Bộ trưởng Quốc phòng.