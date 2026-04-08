Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới

Sáng 8/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với 480/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Trong đó, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ và các ủy viên Hội đồng.

Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Hiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng cũng thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.