Hình ảnh tân Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức

Chiều 7/4, Nghị quyết bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới được Quốc hội biểu quyết thông qua. Theo đó, ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (100% đại biểu có mặt, 99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ngay sau khi được bầu, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ông Lê Minh Hưng cúi mình trước cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn thể đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đứng dậy chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó".

Thủ tướng Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở Hà Tĩnh, có trình độ Thạc sĩ Chính sách công. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Sau lời cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng, ông Lê Minh Hưng chia sẻ đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Trước Quốc hội và nhân dân cả nước, tân Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Ông cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng trọng tâm, trước hết là xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đại biểu Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Ngay sau đó, đa số đại biểu Quốc hội có mặt bấm nút biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Sau khi được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chánh án TAND Tối cao nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Phát biểu nhậm chức, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng gửi lời cảm ơn Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc hội cùng cử tri cả nước đã tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm giao cho ông trọng trách làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và Chánh án TAND Tối cao.