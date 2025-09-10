Thủ tướng: “Hoàn thành sân bay Long Thành trong năm 2025”

Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chiều tối 10/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn gần 4 tháng, khối lượng công việc còn rất nhiều.

Vì thế, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tự lực, tự cường; rà soát lại công việc, tổ chức triển khai “thần tốc, thần tốc hơn nữa; tạo bạo, táo bạo hơn nữa; hiệu quả, hiệu quả hơn nữa” để đưa các công trình vào khai thác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh hàng loạt dự án mới khởi công, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh các dự án đang chuẩn bị đầu tư cũng cần gấp rút triển khai để góp phần vào mục tiêu chung là tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3-8,5% và tạo đà giai đoạn sau đạt tăng trưởng trên 2 con số.

Trong triển khai các công việc, Thủ tướng lưu ý thực hiện nghiêm chủ trương phân cấp, phân quyền “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng quán triệt việc triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không”.

Trong đó, “3 có” gồm: có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp; hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ). “2 không” được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh là không tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại, đổi mới phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Cần phát huy tinh thần hỗ trợ nhau, các doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích doanh nghiệp các địa phương lớn mạnh hơn, vươn lên đảm nhiệm các công trình lớn hơn”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hoàn thành bằng được mục tiêu đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700km đường bộ ven biển trong năm 2025.

Cùng với đó, trong năm nay cần bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành dự án sân bay quốc tế Long Thành trong năm 2025 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công một số dự án đường bộ như: cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng; dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn - Pleiku; dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; dự án TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 và các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9.

Với các dự án trọng điểm được đưa vào khai thác, theo Thủ tướng, sẽ tăng kết nối liên tỉnh, liên vùng, quốc gia, khu vực và thế giới; mở ra không gian phát triển mới; thu hút đầu tư; tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân… góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.