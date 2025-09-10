Tiêu thụ điện tháng 8 tăng kỷ lục, 3,2 triệu hộ vượt 30% so với tháng 7

Thông tin này được Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam đưa ra tại cuộc tọa đàm "Phát triển bền vững ngành điện - Những vấn đề đặt ra", do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 10/9.

Trả lời câu hỏi "EVN có phải là kênh phân phối, bán điện trực tiếp, duy nhất tới người tiêu dùng hay không?”, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Trịnh Quốc Vũ cho biết hiện nay, EVN không phải đơn vị bán lẻ điện duy nhất trên toàn quốc.

Bên cạnh EVN còn có 742 doanh nghiệp mua buôn và bán lẻ điện với thị phần chiếm khoảng 8,59%. “Như vậy, thị phần theo sản lượng điện thương phẩm mà EVN bán cho các khách hàng sử dụng điện chiếm khoảng 91,4%”, ông Vũ thông tin.

Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo ông Vũ, sắp tới, với việc mở rộng lộ trình thị trường điện sang cấp độ thị trường điện bán lẻ cạnh tranh, sẽ tiếp tục có nhiều đơn vị mua buôn và bán lẻ điện để cạnh tranh với nhau trên thị trường. Do đó, khách hàng cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc lựa chọn nhà cung cấp bán lẻ điện.

Nhắc đến cơ chế mua bán điện trực tiếp từ tháng 7/2024 theo quy định của Nghị định 80 của Chính phủ, lãnh đạo Cục Điện lực cho biết khách hàng sử dụng điện lớn có thể lựa chọn mua điện trực tiếp từ các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo theo 2 hình thức.

Một là mua điện qua lưới điện kết nối riêng do đơn vị phát điện năng lượng tái tạo xây dựng và cung cấp điện trực tiếp cho khách hàng. Cách thứ hai là mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, thông qua thị trường điện giao ngay.

“Đây là cơ chế đột phá giúp cho chúng ta tiến gần hơn đến thị trường bán lẻ điện cạnh tranh và cũng giúp cho khách hàng sử dụng điện, nhất là khách hàng sử dụng điện lớn, có nhiều lựa chọn hơn ngoài việc mua điện từ EVN như trước đây”, ông Vũ nhấn mạnh.

Các khách mời tham dự tọa đàm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong vai trò điều phối cuộc tọa đàm, TS Nguyễn Sĩ Dũng (nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) nhấn mạnh EVN không phải "một mình một chợ" và đã có những nhà cung cấp bán lẻ khác nữa, mặc dù tỷ lệ chưa cao.

“Rõ ràng, thị trường mua bán điện đang phát triển theo hướng sẽ có nhiều nhà bán lẻ hơn nữa, nhiều người mua trực tiếp từ người sản xuất điện”, ông Dũng nói.

Lý giải vấn đề nóng từ thực tế khi nhiều hộ dân phản ánh hóa đơn tiền điện tăng vọt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam thừa nhận vừa qua có dư luận về việc hóa đơn tiền điện tăng cao.

Khi nhận được phản ánh, EVN đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các hóa đơn và thấy những ngày đầu tháng 8 năm nay nắng nóng bất thường nên sản lượng của hệ thống tăng kỷ lục, đạt 1 tỷ 084 triệu kWh, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

“Qua rà soát, có hơn 3,2 triệu hộ khách hàng sinh hoạt có sản lượng điện tăng cao hơn 30% so với tháng 7”, ông Nam nói.

Theo ông, qua xác minh cũng cho thấy trong số phản ánh hóa đơn tiền điện tăng cao có một số thông tin giả, một số thông tin đưa lên câu view và bán hàng online. Ngoài ra, có một số thông tin “không thể xác minh được địa chỉ”.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Hiện nay, EVN không phải đơn vị duy nhất cung ứng điện, bán điện cho khách hàng mà còn những tổ chức khác mua buôn bán lẻ điện khác, và cái này EVN không kiểm soát được”, ông Nam nói.

Ông cho biết EVN sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng theo dõi sản lượng tiêu thụ điện, đồng thời công bố đường dây nóng để tiếp nhận, giải đáp phản ánh về điện của người dân.

Đặc biệt, lãnh đạo EVN khẳng định hiện nay với hệ thống công tơ điện tử nên “không thể sai được, không can thiệp được”, vì tất cả dữ liệu truyền qua hệ thống mạng, không phải nhân viên điện lực đến đo rồi đọc số thủ công như trước kia.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu góp ý thêm EVN có thể gửi cảnh báo sớm cho người dân nếu phát hiện chỉ số tiêu thụ điện tăng vọt trong một số ngày.

“Thông tin về điện cũng quan trọng như dự báo thời tiết. Như anh Nam nói tháng 8 tiêu dùng điện tăng đột biến, nhưng giờ ngồi lại với nhau chúng ta mới nói, còn người dân đã phải chi trả cho hóa đơn tiền điện cao. Vì vậy nên có cảnh báo sớm về việc tiêu thụ điện cho người dân, chủ động trở thành nhà cảnh báo, cung cấp thông tin”, theo vị đại biểu Quốc hội, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên.