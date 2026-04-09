Thủ tướng: Bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ dám làm, thay thế người yếu kém

Trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trước Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết năm 2025, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt.

Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, lên vị trí thứ 32 thế giới; lạm phát được kiểm soát tốt.

“Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là thách thức rất lớn”

Từ đầu năm đến nay, theo Thủ tướng, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường, gây gián đoạn nguồn cung; giá dầu, khí, chi phí vận tải tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

Dù vậy, Thủ tướng cho biết tăng trưởng GDP quý I/2026 ước đạt 7,83%, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo kinh tế - xã hội trước Quốc hội

Các dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung xử lý; văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm; khởi công 121 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới… cũng là những kết quả nổi bật được người đứng đầu Chính phủ nhắc đến.

Về hạn chế, thách thức, Thủ tướng nhận định kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài. “Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là thách thức rất lớn”, Thủ tướng nói.

Trong khi các động lực tăng trưởng truyền thống phát huy hiệu quả dưới mức tiềm năng, Thủ tướng cho biết động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian đề phát huy hiệu quả. Thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiềm ẩn rủi ro.

Thời gian tới, Thủ tướng cho biết tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc điều chỉnh chính sách của nhiều quốc gia; xung đột quân sự leo thang; giá xăng, dầu tăng cao; kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng chậm; thị trường tài chính, tiền tệ biến động.

Ở trong nước, khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Giải pháp, nhiệm vụ được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhắc đến đầu tiên là thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương “Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả” và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Giảm 30% số dự án dùng ngân sách để tập trung cho các dự án trọng điểm

Với nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng quán triệt kiên quyết không để xảy ra mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống.

Tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt, cũng là giải pháp được Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập.

Ông yêu cầu triệt để tiết kiệm điện, năng lượng, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào; bảo đảm ổn định và lành mạnh hóa các thị trường trọng yếu, nhất là thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiền tệ...

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Trong đó, ông nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng 10%; tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý tập trung tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Với nhiệm vụ khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng chi đầu tư phát triển lên 40% tổng chi ngân sách Nhà nước, giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư sử dụng ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2026-2030 so với giai đoạn trước.

“Nhiệm kỳ này, Chính phủ sẽ phấn đấu giảm 30% số dự án dùng ngân sách để tập trung cho các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa. Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội để quyết định danh mục dự án đầu tư cụ thể”, Thủ tướng cho hay.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ khẳng định sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới.

Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy phát triển các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp lớn và thu hút có chọn lọc các dự án FDI…

Trong xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong quý II/2026.

Theo Thủ tướng, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về Chính phủ điện tử trong năm 2026

Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trong đó, Thủ tướng định hướng xây dựng các cơ sở dữ liệu bộ, ngành, địa phương kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, có cơ chế chia sẻ dữ liệu khu vực công cho khu vực tư; Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích trên nền tảng VNelD.

Theo Thủ tướng, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về Chính phủ điện tử trong năm 2026.

Hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới

Người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới cũng quán triệt việc tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Cùng với việc hoàn thiện pháp luật để xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, Thủ tướng yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn trong năm 2026.

Để cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã giao Bộ trưởng Tư pháp tổng rà soát và đến 15/4 báo cáo lại Chính phủ phương án cắt giảm. “Dứt khoát trong tháng 4 sẽ cắt giảm triệt để thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh", Thủ tướng khẳng định.

Để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, một số tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải bảo đảm tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Gia Bình, mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc, Chu Lai, Cà Mau.

Trong năm 2026, Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tính chủ động, tự chủ của địa phương.

Yêu cầu được Thủ tướng quán triệt là cấp bộ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong quý II/2026.

Năm 2026, Thủ tướng yêu cầu xác định là “năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ và ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ.

Thủ tướng đề nghị tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới; rà soát, xử lý triệt để tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí; bảo đảm trang thiết bị phục vụ công việc, nhất là cho cấp xã.

“Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quan điểm.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng cho biết từ năm 2026 sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; phấn đấu 100% bệnh viện công lập và tư nhân triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy.

Nhận định nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất nặng nề nhưng theo Thủ tướng, cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Ông khẳng định Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.