Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhận quyết định bổ nhiệm
(Dân trí) - Nhận quyết định bổ nhiệm, tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, cùng tập thể Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Chiều 30/9, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.
Chúc mừng tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ nhận nhiệm vụ mới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực, được đào tạo bài bản.
Ông đã có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ hồi tháng 1.
Theo Phó Thủ tướng, thực tiễn công tác cho thấy ông Đỗ Thanh Bình đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt; có tinh thần trách nhiệm cao. Ông cũng là cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, sáng tạo; không ngừng nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Việc giao ông Đỗ Thanh Bình đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ, theo Phó Thủ tướng, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời là sự điều động, tăng cường cán bộ lãnh đạo rất cần thiết đối với Bộ Nội vụ trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, nòng cốt của Đảng, của Chính phủ trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và chăm lo hệ thống an sinh xã hội.
Cho rằng bối cảnh hiện nay đặt ra những nhiệm vụ và sứ mệnh nặng nề hơn đối với ngành Nội vụ, Phó Thủ tướng đề nghị tân Thứ trưởng Thường trực nhanh chóng tiếp cận, bắt kịp ngay với công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm.
Lãnh đạo Chính phủ mong tân Thứ trưởng Thường trực sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương, sức mạnh và trí tuệ tập thể.
Phó Thủ tướng tin tưởng tân Thứ trưởng Thường trực Đỗ Thanh Bình sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất chính trị vững vàng, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng đã tin tưởng, trao cho ông cơ hội được đóng góp sức mình cho sự phát triển của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ, với bề dày truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển.
Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo Bộ Nội vụ đoàn kết, nhất trí để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ.
Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông là Thạc sĩ kinh tế.
Ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở Kiên Giang như: Phó Bí thư, Bí thư Huyện đoàn; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Phó trưởng Ban Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.
Giữa tháng 1, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.