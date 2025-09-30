Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhận quyết định bổ nhiệm

Chiều 30/9, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Chúc mừng tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ nhận nhiệm vụ mới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực, được đào tạo bài bản.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Hải Minh).

Ông đã có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ hồi tháng 1.

Theo Phó Thủ tướng, thực tiễn công tác cho thấy ông Đỗ Thanh Bình đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt; có tinh thần trách nhiệm cao. Ông cũng là cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, sáng tạo; không ngừng nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Việc giao ông Đỗ Thanh Bình đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ, theo Phó Thủ tướng, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời là sự điều động, tăng cường cán bộ lãnh đạo rất cần thiết đối với Bộ Nội vụ trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và lãnh đạo các bộ chúc mừng tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Hải Minh).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, nòng cốt của Đảng, của Chính phủ trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và chăm lo hệ thống an sinh xã hội.

Cho rằng bối cảnh hiện nay đặt ra những nhiệm vụ và sứ mệnh nặng nề hơn đối với ngành Nội vụ, Phó Thủ tướng đề nghị tân Thứ trưởng Thường trực nhanh chóng tiếp cận, bắt kịp ngay với công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm.

Lãnh đạo Chính phủ mong tân Thứ trưởng Thường trực sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương, sức mạnh và trí tuệ tập thể.

Phó Thủ tướng tin tưởng tân Thứ trưởng Thường trực Đỗ Thanh Bình sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất chính trị vững vàng, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hải Minh).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng đã tin tưởng, trao cho ông cơ hội được đóng góp sức mình cho sự phát triển của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ, với bề dày truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo Bộ Nội vụ đoàn kết, nhất trí để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ.