Thu phí cao tốc ở Thanh Hóa: Hệ thống “bó tay” khi xe chạy quá nhanh?

Từ 22h ngày 2/3, Cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu. Đây là các đoạn cao tốc qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại trạm thu phí ở nút giao Đông Xuân (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45), thuộc phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong sáng 3/3 không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ngày đầu thu phí cao tốc qua Thanh Hóa, không xảy ra ùn tắc (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy quá trình vận hành trạm thu phí gặp một số sự cố chủ quan từ phía tài xế, khiến công tác thu phí bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Trong đó, có những tình huống do không cập nhật kịp thời thông tin thu phí từ 22h ngày 2/3, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ khi phải trả phí khi lưu thông trên cao tốc.

“Tôi chạy xe tải, ít có thời gian cập nhật tình hình thời sự nên hôm nay khá bất ngờ khi lưu thông trên cao tốc. Trước đây, do biết tuyến đường còn miễn phí nên tôi thường đi qua đây để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, giờ đã thu phí nên tôi phải tính toán lại; nếu phù hợp thì tiếp tục lựa chọn cao tốc, còn nếu chi phí cao quá so với tiền cước xe thì sẽ cân nhắc phương án khác”, anh Bắc (tài xế quê Ninh Bình) chia sẻ.

Việc thu phí bị gián đoạn tạm thời do các sự cố chủ quan (Ảnh: Thanh Tùng).

Anh Văn Minh Thiên, kỹ thuật viên tại Trạm thu phí Đông Xuân (Công ty TNHH thu phí tự động VETC), cho biết từ 22h ngày 2/3 đến khoảng 9h15 ngày 3/3, tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 ghi nhận hơn 3.800 lượt phương tiện lưu thông. So với thời điểm chưa thu phí, lưu lượng phương tiện trên tuyến không giảm.

Anh cũng cho biết trong ngày đầu vận hành đã ghi nhận một số tình huống như nhiều tài xế chưa dán thẻ ETC (thu phí tự động không dừng); tài khoản thu phí tự động không đủ tiền; phương tiện thay đổi biển kiểm soát; tài xế mượn xe của người khác hoặc chưa nắm được thông tin về việc thu phí trên tuyến. Điều này dẫn đến việc gián đoạn thu phí ở nhiều thời điểm khác nhau.

Qua quan sát của phóng viên, ngoài các lỗi chủ quan từ phía tài xế, nhiều phương tiện khi qua trạm còn bị gián đoạn do hệ thống không đọc được tín hiệu.

Nhân viên trạm thu phí hướng dẫn tài xế cài ứng dụng thu phí tự động (Ảnh: Thanh Tùng).

Lý giải về vấn đề này, anh Văn Minh Thiên cho biết do phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên khi qua trạm thu phí, thiết bị không kịp đọc dữ liệu trên thẻ ETC. Theo kỹ thuật viên, tốc độ phù hợp để hệ thống đọc dữ liệu hiệu quả là 30-50km/h.

“Tùy vị trí dán thẻ trên xe, nếu dán ở đèn nên chạy khoảng 40km/h; dán ở kính có thể chạy 60-70km/h; còn nếu dán ở vị trí thấp hơn nên giữ tốc độ khoảng 30km/h”, anh Thiên nói.

Anh Thiên cũng khuyến nghị, để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua trạm thu phí, tài xế cần chủ động giảm tốc độ. Qua quan sát, tại đầu nút ra của nút giao Đông Xuân hiện có biển hạn chế tốc độ 60km/h.

Biển báo hạn chế tốc độ tối đa 60km/h đặt tại điểm đầu vào trạm thu phí (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, chiều 2/3, Cục Đường bộ Việt Nam đã có thông báo thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 5 đoạn: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Các đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết mức phí từ 900 đến 3.600 đồng/km.

Việc thu phí áp dụng theo phương thức điện tử không dừng theo mô hình thu phí “đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier), không có làn MTC”.

Thu phí cao tốc ở Thanh Hóa: Hệ thống “bó tay” khi xe chạy quá nhanh (Video: Thanh Tùng).

Để góp phần bảo đảm việc vận hành thu phí được an toàn và thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện: Bảo đảm việc dán thẻ đầu cuối trên phương tiện và phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt có đủ số dư khi lưu thông qua các tuyến cao tốc nêu trên.

Bên cạnh đó, các chủ phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi qua trạm thu phí; tuyệt đối tuân thủ tải trọng xe, tại các lối vào cao tốc, hệ thống cân xe tự động đã được lắp đặt.