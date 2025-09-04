Tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống đường sắt Bắc - Nam, tàu hỏa ách tắc

Sáng 4/9, lãnh đạo UBND xã Tuyên Hóa (Quảng Trị), xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đá, gây ảnh hưởng đến đường sắt, tại km458+200, gần Ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa).

Đá lớn rơi trúng đường sắt tại Quảng Trị (Ảnh: Hà Trọng).

Theo đó khoảng 6h10 cùng ngày, 3 tảng đá lớn (1,5-3m3) từ đỉnh núi bất ngờ lăn xuống đường sắt. Vụ việc làm một đoạn đường ray bị xô lệch, hư hỏng, rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có tàu chạy qua.

Sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị ách tắc, các đoàn tàu cũng đã được thông báo về vụ việc để tạm dừng tại ga gần nhất.

Sự cố khiến một đoạn đường sắt bị xô lệch, hư hỏng (Ảnh: Hà Trọng).

Đại diện Công ty CP Đường sắt Quảng Bình cho hay đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố để sớm thông tuyến trở lại.