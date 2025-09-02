Thủ tướng mong muốn Trung Quốc chuyển giao công nghệ đường sắt cho Việt Nam

Ngày 2/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhân dịp ông Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng đón Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc ông Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm, thể hiện tình cảm đặc biệt, sự coi trọng rất cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung, cũng như sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay; khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, lựa chọn tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm; nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam và ủng hộ Việt Nam triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIV.

Hai bên đi sâu trao đổi về các biện pháp cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những kết quả có ý nghĩa lịch sử trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (8/2024), điện đàm giữa hai Tổng Bí thư (1/2025) và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (4/2025).

Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ Việt - Trung thời gian qua phát triển vượt bậc. Tin cậy chính trị được tăng cường, trao đổi chiến lược cấp cao mật thiết, các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, hợp tác thực chất tăng trưởng mạnh mẽ, nền tảng hữu nghị được củng cố vững chắc hơn. Trong đó, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc trở thành trụ cột quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tham quan trưng bày Ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước, Thủ tướng Chính phủ mong ông Triệu Lạc Tế và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương hai nước thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Nhóm công tác liên Chính phủ giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác giữa các ngành trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, công an; tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn.

Thủ tướng mong muốn Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ủng hộ, thúc đẩy các cơ quan liên quan tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, cung cấp vốn vay ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, phấn đấu khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam; nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, sớm xác định mô hình thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thúc đẩy đầu tư chất lượng cao và hợp tác tiền tệ giữa hai nước; nỗ lực đưa hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục trở thành điểm sáng mới trong hợp tác hai nước.

Bày tỏ coi trọng và nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam; đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về hạ tầng cơ sở, giao thông, làm tốt và vững chắc công tác chuẩn bị để xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước; nhất trí cùng Việt Nam khẩn trương tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt hai nước; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam.

Trong không khí chân thành, thẳng thắn và tin cậy, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.