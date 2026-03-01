Thời tiết cả nước ngày bầu cử 15/3

Thông tin về thời tiết cả nước ngày 15/3 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết tại miền Bắc, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với đới gió đông đến đông nam hoạt động nên trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ.

Trong sáng sớm 15/3, tại các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ; trong khi đó, vùng núi phía Bắc có thể xảy ra mưa rào nhẹ.

Đến trưa và chiều cùng ngày, thời tiết miền Bắc có xu hướng tạnh ráo, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 23-25 độ C, trời se lạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-25 độ C, thấp nhất 20-22 độ C.

Tại khu vực miền Trung trưa và chiều trời tạnh ráo, có nắng gián đoạn. Nhiệt độ phổ biến 24-25 độ C, còn khu vực Trung Trung Bộ 25-28 độ C.

Đối với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trời tạnh ráo. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc khu vực này khoảng 25-27 độ C, còn phía Nam 28-31 độ C.

Trong khi đó, tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết trong ngày bầu cử nhìn chung tạnh ráo, nắng xuất hiện từ sớm.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại cao nguyên Trung Bộ 28-31 độ C; tại Nam Bộ 32-34 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 34 độ C.

Ông Nguyễn Hữu Thành đánh giá, thời tiết trên cả nước trong ngày bầu cử tương đối thuận lợi để người dân di chuyển.

Dự báo thời tiết ngày 15/3 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.