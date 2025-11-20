Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh làm Cục trưởng Cục An ninh nội địa

Ngày 20/11, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, từ ngày 21/11.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 1977, quê xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông có hơn 21 năm gắn bó và trưởng thành tại Công an tỉnh Thanh Hóa, từng là Phó Trưởng phòng Tham mưu; Trưởng phòng Tham mưu. Tháng 3/2022, ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 1/4/2024, ông được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Ngày 1/7, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh được Bộ trưởng Bộ Công an bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập công an 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình).