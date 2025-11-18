Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Chiều 18/11, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 để thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (giữa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Minh).

Các đại biểu cũng tín nhiệm bầu ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Phan Thiên Định vì đã được phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chí Tài, do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Minh).

Trước đó, Ban Bí thư đã có quyết định về việc ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Toàn được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026, ông Toàn đã kinh qua các chức vụ Bí thư Thành ủy Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2022, ông Toàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 7-9, ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 16/9, ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.