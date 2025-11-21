Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh: Kỷ niệm không thể quên với Công an Ninh Bình

Ngày 20/11, trước khi nhận nhiệm vụ mới Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đã có thư cảm ơn đến toàn bộ Công an tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an (Ảnh: Thái Bá).

Thiếu tướng Mạnh chia sẻ, nhìn lại quãng thời gian đã qua, nhất là từ khi thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính giữa ba tỉnh Nam Định - Ninh Bình - Hà Nam, Công an tỉnh Ninh Bình đã trải qua một giai đoạn vô cùng đặc biệt, đầy thử thách nhưng cũng đáng tự hào.

Theo Thiếu tướng Mạnh, việc tổ chức lại bộ máy, sắp xếp lực lượng, tinh gọn đầu mối, phân định lại chức năng, địa bàn, nhân sự... là khối lượng công việc đồ sộ, phức tạp, tác động sâu rộng đến từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và lao động hợp đồng.

"Nhiều cán bộ phải xa nơi công tác cũ, chuyển vị trí, điều chỉnh nhiệm vụ, thích nghi với môi trường mới. Hệ thống cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trụ sở làm việc tạm thời chật hẹp, phương tiện và hạ tầng chưa đồng bộ... tất cả đã đặt ra vô vàn khó khăn. Vượt lên trên tất cả, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí của người chiến sĩ Công an nhân dân đã giúp chúng ta trưởng thành, phát triển mạnh mẽ hơn", Thiếu tướng Mạnh bày tỏ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh (thứ 2 bên trái) trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trong thời gian trên cương vị là người đứng đầu Công an tỉnh Ninh Bình, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh đã tận mắt chứng kiến biết bao nỗ lực thầm lặng: những ca trực, tuần tra xuyên đêm, những chuyến công tác xa nhà, những chuyên án, vụ án căng thẳng kéo dài hàng tháng trời; những ngày mưa gió, bão lũ, anh em vẫn bám địa bàn, bám cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, nguy hiểm, khắc phục kịp thời thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

"Chính những hình ảnh giản dị nhưng kiên cường ấy đã khắc sâu trong tôi niềm tin, niềm tự hào về tập thể Công an tỉnh Ninh Bình - một tập thể vừa kiên định về chính trị, vừa bền bỉ trong hành động, vừa giàu tình đồng chí, đồng đội và sẵn sàng vì nhân dân phục vụ", tân Cục trưởng Cục An ninh nội địa nhấn mạnh.

Cuối thư, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh viết: “Một chặng đường khép lại không chỉ là dấu mốc thời gian mà còn là hành trình của tình nghĩa. Hôm nay, tôi được điều động nhận nhiệm vụ mới, nhưng trong tim vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh tập thể Công an tỉnh Ninh Bình thân thương, mến yêu".

Ngày 21/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, chính thức nhận công tác mới và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa theo quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an.

Lãnh đạo Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh hứa, trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nêu cao đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.