Thi thể phụ nữ đeo dây chuyền hình Phật Quan Âm dạt vào khu du lịch ở TPHCM

Ngày 30/5, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Long Hải điều tra nguyên nhân tử vong, đồng thời xác minh nhân thân người phụ nữ được phát hiện tử vong trên địa bàn.

Nạn nhân đeo dây chuyền màu trắng, mặt hình Phật Quan Âm màu vàng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều 29/5, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trôi dạt vào khu vực bờ biển gần khu nghỉ dưỡng 298 (xã Long Hải) nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Long Hải đến hiện trường ghi nhận lời khai nhân chứng, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân khoảng 25-35 tuổi, mặc áo thun màu đen và quần ngắn màu nâu. Trên cổ nạn nhân đeo một sợi dây chuyền màu trắng có mặt hình Phật Quan Âm màu vàng, cùng một đôi bông tai.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, nên đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính.

Công an đề nghị ai là người thân của nạn nhân thì liên hệ Công an xã Long Hải để trình báo, hoặc đến Nhà đại thể Bệnh viện Bà Rịa để nhận dạng.