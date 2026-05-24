Thanh niên tử vong dưới hồ nước ở Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày 24/5, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong dưới hồ nước trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Thi thể nạn nhân được vớt lên bờ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, một số người đi câu cá tại hồ nước trên đường Nguyễn Du thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa), phát hiện một chiếc xe máy bị ngã, cùng đôi dép, ví tiền để trên bờ hồ.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa đến hiện trường xác minh thông tin. Bên trong chiếc ví có giấy tờ tùy thân mang tên L.V.N. (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07, Công an TPHCM) cũng được huy động đến hiện trường, lặn tìm. Khoảng 15 phút sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới hồ.

Anh N. làm nhân viên cho một công ty chuyên cung cấp suất ăn và ở trọ tại phường Đông Hòa. Tối 23/5, người này đi khỏi phòng trọ rồi mất liên lạc.