Thêm một khu “đất vàng” giữa ngã tư ở TPHCM thành công viên

Ngày 24/4, chính quyền phường Tăng Nhơn Phú tổ chức lễ khánh thành công viên Tăng Nhơn Phú, hướng đến các ngày lễ lớn của dân tộc: Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Công viên Tăng Nhơn Phú được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1.400m2 với tổng kinh phí 1 tỷ đồng.

Đây là khu đất nằm tại góc đường Lê Văn Việt và song hành xa lộ Hà Nội (còn gọi là ngã tư Thủ Đức), khu vực cửa ngõ phía Đông của TPHCM. Xung quanh khu vực này có các tiện ích như bệnh viện, siêu thị, ga Thủ Đức (Metro số 1), tuyến đường chuyên doanh thời trang Võ Văn Ngân…

Trước mắt, công viên sẽ có các hạng mục chính như cây xanh, ghế đá, đèn chiếu sáng...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Cao Thị Ngọc Châu nhìn nhận, khu đất trống này chưa được khai thác hiệu quả; do đó, địa phương đã phối hợp cùng doanh nghiệp đầu tư xây dựng công viên gồm nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Theo bà Cao Thị Ngọc Châu, công trình công viên Tăng Nhơn Phú được thực hiện nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Khi đưa vào sử dụng, công viên không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn tạo không gian sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú kêu gọi người dân cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ công trình, phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại…

Công viên được xây dựng ở ngay ngã tư Thủ Đức (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bà Nguyễn Thị Tường Vy (ngụ phường Tăng Nhơn Phú) bày tỏ niềm phấn khởi khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bà kỳ vọng công viên sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Theo tìm hiểu của Dân trí, trước đây, khu đất này được cho một số doanh nghiệp thuê để kinh doanh cửa hàng điện máy, cà phê… Sau đó, Nhà nước thu hồi đất, hoàn trả lại hiện trạng và bỏ trống nhiều năm qua.