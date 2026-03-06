Tháo dỡ dải phân cách cứng đường Võ Chí Công để cải tạo kênh cấp thoát nước

Để thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch (TP Hà Nội), nhiều đoạn dải phân cách chia làn ô tô, xe máy trên đường Võ Chí Công hiện đang được tháo dỡ tạm thời. Đồng thời lập rào chắn, phân luồng lại làn đường để phục vụ thi công.

Ghi nhận của PV Dân trí, hiện tại dải phân cách đoạn từ ngõ 78 đến 218 đường Võ Chí Công đang được các công nhân tháo dỡ ở chiều đường hướng đi cầu Nhật Tân.

Trước đó, từ đầu tháng 7/2025, Sở Xây dựng Hà Nội bắt đầu thực hiện phân làn, tách riêng dòng phương tiện ô tô, xe máy trên hai tuyến đường lớn là Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công. Tuy nhiên, hiện tại nhiều đoạn dải phân cách trên đường Võ Chí Công buộc phải tháo dỡ tạm thời để phục vụ thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương.

Toàn bộ hơn 2km dải phân cách cứng trên đường Võ Chí Công đã được tháo ra hoàn toàn. Công việc được diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho người đi đường và các phương tiện lưu thông trên đường.

Các thanh chắn, trụ sắt của dải phân cách được tháo dỡ tạm thời. Dự kiến sau 30/4, các hạng mục chính của dự án hoàn thiện sẽ lắp lại dải phân cách như ban đầu.

Sau khi tháo các trụ sắt của dải phân cách, các chốt sắt lộ thiên trên mặt đường Võ Chí Công được công nhân đóng sâu xuống mặt đường để tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Tuyến cống của dự án cải tạo kênh Thụy Phương từ đường Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công đến sông Tô Lịch dài 3,9km. Đây là tuyến cống hộp có kích thước 3x3m, sẽ được chôn sâu dưới dải phân cách giữa đường Võ Chí Công.

Ông Hữu Toản, công nhân thi công dự án lắp tuyến cống cải tạo kênh Thụy Phương cho hay, để đảm bảo đúng tiến độ dự án, công nhân phải chia ca để làm việc, việc thi công dự án diễn ra liên tục từ 7h đến 23h30 mỗi ngày. Sau khi tháo dỡ dải phân cách cứng trên đường, sẽ tổ chức phân luồng giao thông, rào chắn một phần làn đường Võ Chí Công để thuận tiện cho việc thi công.

Sau khi tháo dỡ các đoạn giải phân cách, 1/2 làn đường Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân bắt đầu được dựng rào chắn. Làn ô tô sẽ được hướng dẫn di chuyển vào làn xe máy trước đây.

Rào chắn bằng tôn, lưới thép cao gần 2m được dựng lên để phân luồng giao thông, phục vụ quá trình thi công dự án.

Ghi nhận vào sáng 6/3, sau khi tháo dỡ dải phân cách cứng, toàn bộ làn đường ô tô trước đây hiện đã bị rào lại, toàn bộ phương tiện di chuyển nhập làn với xe máy. Làn đường bị thu hẹp trong khi lượng phương tiện hai làn dồn vào một khiến đoạn đường này trở nên ùn tắc cục bộ.

Rào chắn công trường chiếm 1/2 làn đường Võ Chí Công, tạo thành nhiều điểm "thắt cổ chai" khiến giao thông ùn ứ cục bộ vào các khung giờ cao điểm.

Tuyến kênh Thụy Phương dài khoảng 3,6km từ trạm bơm đến đường Phạm Văn Đồng sẽ được cải tạo, bên cạnh đó, đoạn từ Phạm Văn Đồng đến sông Tô Lịch sẽ xây dựng tuyến cống hộp 3x3m dài khoảng 4km dọc các tuyến đường Hoàng Minh Thảo và Võ Chí Công.

Trên toàn tuyến cũng sẽ bố trí các công trình kỹ thuật như cửa điều tiết và hệ thống xử lý kết nối với mạng lưới thoát nước hiện hữu nhằm đảm bảo nước bổ cập không bị lẫn nước thải, đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 920,6 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP Hà Nội.