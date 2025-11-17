Tháo dỡ 2 biệt thự Chú Hỏa tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ ở TPHCM

Trưa 17/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 2 trong số 7 căn biệt thự cũ tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (còn gọi là khu biệt thự Chú Hỏa) được tiến hành tháo dỡ.

Trong đó, một căn đã được tháo dỡ hoàn toàn, căn bên cạnh đang được tháo dỡ một nửa.

Căn biệt thự tại số 1 Lý Thái Tổ đang được phá dỡ (Ảnh: Ngọc Tân).

Đơn vị thi công đã huy động 3 máy xúc để tiến hành tháo dỡ công trình. Bạt được quây kín xung quanh các căn nhà trong quá trình phá dỡ. Xe tải chở xà bần, phế liệu tấp nập ra vào cổng khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TPHCM diễn ra ngày 18/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, khu đất số 1 Lý Thái Tổ có ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, gần ngã sáu Cộng Hòa, sẽ được chuyển thành công viên. Thành phố cũng có ý tưởng xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có báo cáo gửi Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang về dự án công viên ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khu đất có diện tích hơn 44.000m2, diện tích sàn sử dụng hơn 7.000m2, do Bộ Ngoại giao quản lý trước đó. Sau khi tiếp nhận khu đất, TPHCM dự kiến đầu tư xây dựng công trình công cộng phục vụ người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất triển khai dự án theo hai phương thức tương tự là đầu tư công hoặc đối tác công - tư (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Giai đoạn 1 của dự án này gồm 3 bước. Cụ thể, thành phố thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án Bộ Ngoại giao trình; thông qua chủ trương chung, Thường trực Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đối với khu vực số 1 Lý Thái Tổ.

Kế tiếp, UBND phường Vườn Lài sẽ lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, sở chuyên ngành thực hiện thẩm định và UBND TPHCM phê duyệt theo thẩm quyền. Công việc này dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ gồm 7 bước nếu thực hiện theo phương thức đầu tư công và dự kiến khởi công tháng 7/2026. Trong trường hợp đầu tư với phương thức đối tác công tư, dự án sẽ gồm 6 bước và khởi công vào tháng 2/2026.