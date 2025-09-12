Thanh tra Chính phủ lý giải việc sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng

Ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ, cho biết sau hơn 6 năm thi hành luật, công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến quan trọng, mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt nhiều kết quả rất tích cực, toàn diện.

Tuy nhiên, quá trình thi hành luật đã phát sinh một số bất cập, hạn chế. Một số quy định chưa theo kịp sự phát triển của xã hội, bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi tham nhũng, che giấu, tẩu tán tài sản tham nhũng và gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng.

Ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Triệu Oanh).

Hơn nữa, theo ông Vinh, các quy định về kê khai tài sản, thu nhập tại Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành chưa đầy đủ. Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập còn nhiều cách hiểu, thực hiện chưa thống nhất và còn lúng túng, gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện.

Do đó, đại diện Thanh tra Chính phủ cho rằng trọng tâm của việc sửa đổi lần này là tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng một cách hiệu quả, toàn diện, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

Dự thảo luật đã bổ sung, hoàn thiện các chính sách về biện pháp phòng ngừa tham nhũng (cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập); hoàn thiện chính sách về phát hiện tham nhũng (thẩm quyền của các cơ quan thanh tra trong thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; tiếp nhận và xử lý phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng).

Dự luật cũng hoàn thiện quy định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập…

Tại cuộc họp thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng ngày 11/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị Thanh tra Chính phủ làm rõ hơn cơ sở thực tiễn để sửa đổi luật.

Nội dung dự thảo luật cần bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Kiểm toán độc lập và các văn bản luật có liên quan.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ cần rà soát đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng trong thời gian gần đây về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Do luật tác động rất rộng đến các đối tượng liên quan nên Thứ trưởng Tư pháp yêu cầu cơ quan soạn thảo lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự tác động như các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập... nhằm bảo đảm chất lượng và khả thi, hợp lý khi luật có hiệu lực thi hành.