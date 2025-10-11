Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm liên quan dự án 4 tỷ USD ở Đà Nẵng

Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã công bố kết luận thanh tra về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng).

Theo kết luận, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (Công ty Kỳ Hà Chu Lai) thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư các khu tái định cư phục vụ dự án trên.

Một khu vực gần dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Ảnh: Hoài Sơn).

Tổng diện tích đất thu hồi, bồi thường là hơn 499ha và bàn giao cho chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An) hơn 411ha. Tuy nhiên, Công ty Kỳ Hà Chu Lai mới hoàn tất thủ tục giao 152ha đất, còn hơn 258ha chưa hoàn tất thủ tục cho nhà đầu tư.

Công ty Công ty Kỳ Hà Chu Lai cũng được giao đầu tư 5 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 236ha, vốn đầu tư hơn 1.608 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 500 tỷ đồng.

Dù vậy, các khu tái định cư này đều vướng mặt bằng, thiếu vốn và thi công chậm, phải gia hạn tiến độ nhiều lần. Đến nay, các dự án này đã bị dừng, chờ nghiệm thu quyết toán và kiểm toán khối lượng dở dang.

Theo Thanh tra thành phố Đà Nẵng, việc UBND tỉnh Quảng Nam cũ chọn Công ty Kỳ Hà Chu Lai làm đơn vị thực hiện bồi thường, tái định dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, là chưa đảm bảo quy định.

Đến thời điểm thanh tra (22/4), Công ty Kỳ Hà Chu Lai và các đơn vị có liên quan chưa thanh lý các hợp đồng về việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Ngoài ra, việc UBND tỉnh Quảng Nam cũ cho phép công ty thu tiền sử dụng đất tái định cư là chưa đảm bảo quy định.

Theo kết luận, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đã “tạm ứng” 257,8 tỷ đồng cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai để đầu tư khu tái định cư. Tuy nhiên Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An không phải là chủ đầu tư các dự án tái định cư, nên Thanh tra kiến nghị phải hoàn trả khoản tiền trên.

Về tài chính, tính đến thời điểm thanh tra, Công ty Kỳ Hà Chu Lai đã thu gần 136 tỷ đồng tiền đất tái định cư, mới nộp ngân sách hơn 13,9 tỷ đồng, số còn lại khoảng 122 tỷ đồng.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng kết luận cơ chế tài chính mà UBND tỉnh Quảng Nam cũ ban hành tại Quyết định 1284 ngày 3/5/2019 cùng việc Công ty Kỳ Hà Chu Lai thu tiền sử dụng đất tái định cư không qua ngân sách, là chưa đảm bảo quy định.

Thanh tra thành phố kiến nghị chấm dứt nhiệm vụ chủ đầu tư và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Công ty Kỳ Hà Chu Lai tại các khu tái định cư phục vụ dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, giao lại cho đơn vị có chức năng tiếp tục thực hiện theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc tham mưu giao nhiệm vụ và ban hành cơ chế tài chính, thu tiền sử dụng đất tái định cư không qua ngân sách, chưa đúng quy định.