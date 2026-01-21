Thanh niên Ninh Bình tử vong trên sông ở Điện Biên

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vào khoảng 6h ngày 20/1, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Nậm Rốm, khu vực chợ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa, bảo vệ hiện trường, trục vớt thi thể và tiến hành điều tra, xác minh.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: Công an Điện Biên).

Qua kiểm tra ban đầu, xác định nạn nhân là nam giới đã tử vong nhiều ngày, thi thể ngâm dưới nước, đang trong quá trình phân hủy; không có giấy tờ tùy thân hay thông tin gì khác, gây khó khăn cho công tác nhận dạng.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16h cùng ngày, Công an tỉnh Điện Biên đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Đ.V.C. (29 tuổi, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là ngạt nước.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.