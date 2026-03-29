Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại TPHCM

Ngày 28/3, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Theo quyết định thành lập, Trường Thiếu sinh quân miền Nam là môi trường giáo dục đặc thù, hoạt động theo mô hình nội trú, kết hợp giữa rèn luyện quân sự với học tập văn hóa. Đơn vị có địa chỉ tại xã Nhuận Đức, TPHCM.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam (Ảnh: T.A.).

Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm ban giám hiệu, các phòng, ban chức năng với trên 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường có 5 khoa, gồm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, quân sự và năng khiếu, tin học, ngoại ngữ.

Nhà trường đào tạo từ lớp 6 đến lớp 12. Nội dung đào tạo bám theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, quân sự, rèn luyện thể chất và tác phong quân nhân.

Đối tượng tuyển sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh quốc tế (Lào, Campuchia) và các đối tượng khác trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã bổ nhiệm ban giám hiệu nhà trường; điều động sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp từ các đơn vị về trường công tác; tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại các cơ sở đào tạo...

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Thiếu sinh quân miền Nam (Ảnh: T.A.).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương công tác triển khai của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Để chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026-2027, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu nhà trường tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, cải tạo doanh trại, trang thiết bị; xây dựng hoàn chỉnh chương trình, nội dung đào tạo theo mô hình trường học thông minh, hiện đại.

Quân khu 7 phải phối hợp chặt chẽ với Quân khu 9 và ban tuyển sinh các địa phương để tổ chức chiêu sinh, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.