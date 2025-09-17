Thanh Hóa có tân chủ tịch tỉnh

Chiều 17/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 33.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu 100%, thay cho ông Đỗ Minh Tuấn.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoài Anh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là nhiệm vụ rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cố gắng hết mình để xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, dân chủ, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước UBND các xã, phường.

Ông hứa chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chú trọng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Theo tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trước mắt, tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ công chức, xác định các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2025.

Đồng thời, trong thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp, hiện tại, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp của Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu... nhằm nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong những năm tới.

Ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1977), quê ở tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng). Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân ngữ văn Anh, Cao cấp lý luận chính trị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Hùng).

Từ tháng 1/2021, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ).

Tháng 7/2025, ông Nguyễn Hoài Anh là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.