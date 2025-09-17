Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng 17/9, tại Thanh Hóa diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hồng Phong (ngoài cùng bên phải) (Ảnh: Minh Hiếu).

Bộ Chính trị cũng có quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết ông Nguyễn Hoài Anh và ông Nguyễn Hồng Phong được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước về các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt và sâu sắc.

Ông Hưng cũng cho biết, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã đề nghị các ông Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hồng Phong cùng với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bắt tay ngay vào công việc, phát huy hết khả năng, trách nhiệm để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

"Thanh Hóa là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi có truyền thống cách mạng vẻ vang và rất giàu tiềm năng phát triển. Chính vì vậy, Thanh Hóa cần phải đặc biệt làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và then chốt đối với sự phát triển và bứt phá của tỉnh trong thời gian tới", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong (SN 1979) từng công tác tại Bộ Công an và giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Tháng 7/2022, ông nhận quyết định làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; tháng 6/2024, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 1/2025, ông Nguyễn Hồng Phong được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa.