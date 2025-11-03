Thanh Hóa bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 3/11, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 35 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh đây là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ảnh: Minh Hiếu).

Theo ông Nguyễn Doãn Anh, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận, xem xét và quyết định các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, nhằm cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách và phân bổ nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu bổ sung ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính và ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với các ông: Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng.

HĐND tỉnh cũng bầu ông Nguyễn Quốc Hải giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, và ông Lương Tiến Thành giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp đồng thời xem xét, quyết nghị cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trịnh Huy Triều, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng và ông Phạm Nguyên Hồng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, do chuyển công tác khác.

Hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo HĐND tỉnh (Ảnh: Minh Hiếu).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng xem xét các báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh, gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 (đợt 2) nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương do tỉnh quản lý; điều chỉnh, phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng xem xét tờ trình về việc thay thế Nghị quyết số 186/2021/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Lam Sơn cùng các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.