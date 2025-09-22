Tham quan phố cổ, khách nước ngoài bị tài xế xích lô "chém" 1,2 triệu đồng

Ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã xử lý một vụ "chặt chém" cước xích lô trên địa bàn.

Khoảng 16h cùng ngày, Công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận tin báo của ông Phillip Damien (quốc tịch Úc) về việc bị 2 tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng cho quãng đường tham quan quanh phố cổ.

Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm xác minh những người liên quan vụ việc là ông N.V.B. (51 tuổi, trú ở xã Sơn Nam, Hưng Yên) và N.V.H. (39 tuổi, trú ở xã An Khánh, Hà Nội).

Hai tài xế này đã chở gia đình 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em) của ông Damien.

Tại trụ sở công an phường, 2 tài xế xích lô đã xin lỗi, hoàn trả lại toàn bộ số tiền 1,2 triệu đồng cho ông Phillip Damien. Nam du khách chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu nào khác.

Để thực hiện công tác phòng ngừa nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản và yêu cầu hai tài xế xích lô cam kết không thu quá giá quy định.