Thách thức an ninh nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long

Tại hội thảo “An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu” do UBND TP Cần Thơ và đơn vị liên quan tổ chức ngày 22/3.

Thiếu nước khiến nhiều con kênh rạch bị khô cạn (Ảnh tư liệu: H.T).

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết thành phố cũng đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu như ngập úng do triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt vào mùa khô,… Cùng với đó là tình trạng sạt lở bờ sông, sụt lún đất cũng gia tăng.

Theo ông Hoàng Anh, TP Cần Thơ xác định việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, thành phố tập trung phát triển các công trình trữ nước ngọt phục vụ mùa khô; ưu tiên sử dụng nước mặt, giảm dần khai thác nước ngầm nhằm hạn chế sụt lún, sạt lở đất; tăng cường phục hồi, bảo vệ các nguồn nước bị suy thoái, ô nhiễm;…

Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết tổng lượng nước trung bình hàng năm trên lưu vực sông Cửu Long khoảng 488 tỷ m3 và lượng nước bình quân mùa khô khoảng 2.200m3/người.

Theo ông Khuyến, những năm gần đây dòng chảy từ thượng nguồn về lưu vực sông Cửu Long giảm so với mức trung bình nhiều năm khoảng 13%. Trong khi đó, nguồn nước ở ĐBSCL phụ thuộc nhiều vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mêkông (chiếm 95%).

ĐBSCL đối mặt với thiếu nước, tình trạng sụt lún đất (Ảnh tư liệu: H.T).

Ông Khuyến cũng nêu ra một số tồn tại trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước thời gian qua như: Chỉ số an ninh nguồn nước và hiệu quả khai thác, sử dụng nước còn thấp; đầu tư cho ngành nước còn hạn chế so với nhu cầu,…

Nêu định hướng cho vùng ĐBSCL, theo ông Khuyến, cần tối ưu hóa lợi ích do nguồn nước sông Mêkông mang lại; tăng cường khả năng trữ lũ, giữ ngọt với quy mô phù hợp tại các vùng tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười; vận hành có hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi.

Cùng với đó khai thác hợp lý nguồn nước dưới đất đảm bảo không vượt ngưỡng giới hạn về mực nước; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác nước cho tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là khu vực ven biển;…