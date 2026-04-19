Phát hiện bò tót quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Ngày 19/4, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi), cho biết thông qua hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động lắp đặt trong rừng), đơn vị đã phát hiện nhiều động vật quý hiếm, trong đó có loài bò tót đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Ông Thủy cho biết hệ thống bẫy ảnh nhiều lần chụp được hình ảnh bò tót (tên khoa học Bos gaurus, thuộc họ trâu) sinh sống trong lâm phần thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Bẫy ảnh chụp lại bò tót tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

Theo ông Thủy, đây là loài động vật hoang dã nổi bật với bộ lông màu sẫm, kích thước lớn và có tập tính sinh trưởng gắn với vùng núi rừng Tây Nguyên, khác biệt so với các giống bò ở Tây Ban Nha.

"Từ các dữ liệu thu thập cho thấy loài bò tót nêu trên thường chọn sống ở khu vực rừng hỗn giao, gần nguồn nước. Theo thống kế, trong lâm phần Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn gần 20 con bò tót. Thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ rừng và lá tre, nứa non", ông Thủy cho hay.

Hằng tháng, lực lượng bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray đều đi kiểm tra, thu thập dữ liệu từ hệ thống bẫy ảnh nhằm đánh giá hiện trạng quần thể nhằm có giải pháp bảo tồn phù hợp.

Đàn voọc bạc quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Ảnh: Vườn quốc gia Chư Mom Ray).

Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm thuộc Sách đỏ như bò tót, gấu ngựa, voọc bạc, voọc chà vá chân đen, voọc chà vá chân nâu, voọc bạch, gà lôi vằn, gà lôi hồng tía, gà tiền mặt đỏ... được bẫy ảnh chụp lại.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích hơn 56.200ha. Đây là nơi cư trú của khoảng 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ. Cùng với đó, gần 1.900 loài thực vật, với 192 loài đặc hữu.