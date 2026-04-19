Mở tour thuyền buồm ba vách ven vịnh Hạ Long từ 25/4

Ba chiếc thuyền buồm ba vách truyền thống của ngư dân Quảng Ninh sẽ được đưa vào phục vụ du khách từ ngày 25/4, sau thời gian hoàn tất chuẩn bị và thủ tục cần thiết.

Lễ khai trương tour thuyền buồm ba vách chạy ven bờ vịnh Hạ Long dự kiến diễn ra cùng ngày. Đại diện đơn vị khai thác cho biết các điều kiện vận hành đã sẵn sàng.

Cảnh thuyền ba vách cánh buồm đỏ xuất hiện trên vịnh Hạ Long trở thành khoảnh khắc gây sốt ở Quảng Ninh dịp Tết vừa qua (Ảnh: Trần Thùy Dương).

Trong thời gian đầu, tour dự kiến phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Tuy nhiên, do chỉ có 3 thuyền, mỗi thuyền chở tối đa 12 khách mỗi chuyến, nên lượng khách phải chờ đến lượt có thể lớn.

Thuyền buồm ba vách là loại thuyền truyền thống đặc trưng của Quảng Ninh, có khả năng chạy bằng buồm kể cả khi ngược gió. Ba thuyền đưa vào khai thác lần này thuộc dự án đóng mới 10 thuyền phục vụ du lịch.

Tuyến tham quan ven bờ dài khoảng 12km. Điểm xuất phát tại khu vực bến vận tải khách thủy gần chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai, đi qua bãi tắm Cột 5 rồi quay về điểm ban đầu.

Theo kế hoạch, mỗi ngày có 6 chuyến, mỗi chuyến kéo dài khoảng 1 giờ. Các khung giờ gồm 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h.

Mỗi thuyền bố trí tối đa 12 khách và 2 thuyền viên nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ.

Đơn vị khai thác kỳ vọng sản phẩm mới sẽ góp phần đa dạng hóa dịch vụ du lịch tại Hạ Long, tạo thêm lựa chọn cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Theo đề án, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng lao động địa phương, chuyển đổi nghề từ đánh bắt ven bờ sang dịch vụ du lịch. Nhân sự phục vụ mặc trang phục truyền thống như áo nâu sồng, áo ngũ thân, đội mũ lá.