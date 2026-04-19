Nguyên giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ chiếm đất, tự ý khai thác rừng?

Ngày 19/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết Chi cục Kiểm lâm đã có kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến vụ ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ cũ (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, Gia Lai) tự ý khai thác rừng phòng hộ.

Theo kết quả xác minh, năm 1998, thực hiện dự án 661, Nông lâm trường Đèo Nhông (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ) trồng rừng phòng hộ tại khoảnh 1a, tiểu khu 166 (xã Phù Mỹ Tây) bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, với các loài cây như điều, muồng đen và keo lá tràm.

Một phần diện tích cây keo được ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, Bình Định cũ, tự ý đưa người vào khai thác (Ảnh: Công Sơn).

Từ năm 2008, diện tích này do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ trực tiếp quản lý, không thực hiện giao khoán. Đến năm 2010, dự án 661 kết thúc.

Tuy nhiên, năm 2012, ông Thăng vẫn ký hợp đồng giao khoán 3,6ha cho một cá nhân đứng tên, nhưng thực tế do ông trực tiếp quản lý, khai thác và hưởng lợi.

Đến năm 2020, bên nhận khoán đề nghị trả lại diện tích rừng này, song ông Thăng không thực hiện thanh lý hợp đồng theo quy định, tiếp tục duy trì để hợp thức hóa việc khai thác, hưởng lợi cá nhân.

Ngày 31/3, làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, ông Thăng thừa nhận đã liên hệ ông Võ Ngọc Chỉnh (người thu mua gỗ) để khai thác số cây keo lai do ông bỏ vốn trồng tại khu vực này, với lý do cây bị gãy đổ và nằm trong phạm vi dự án giao thông.

Đáng chú ý, ông Thăng không ký biên bản với lý do bận việc và sẽ có giải trình sau.

Cơ quan chức năng xác định việc ông Thăng tiếp tục khai thác, đầu tư trồng rừng và hưởng lợi nhưng không bị ngăn chặn cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý. Trách nhiệm thuộc về tập thể Ban Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ và các cá nhân liên quan qua các giai đoạn.

Đối với diện tích hơn 2.400m2 rừng trồng sau năm 2012, cơ quan chức năng xác định ông Thăng tự bỏ vốn đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước nên chưa đủ cơ sở xử lý về hành vi khai thác rừng trái pháp luật. Tuy nhiên, việc sử dụng đất thuộc quản lý của đơn vị để trồng rừng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai.

Riêng diện tích 3,6ha tại khoảnh 1a, tiểu khu 166 đã được giao khoán cho cá nhân khác, nhưng thực tế ông Thăng vẫn là người trực tiếp quản lý, khai thác và hưởng lợi.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Phù Mỹ Tây phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ hành vi chiếm đất trồng keo trên diện tích 3,6ha của ông Thăng để xử lý theo quy định.

Đơn vị này yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và đề xuất biện pháp khắc phục.