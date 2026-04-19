Đề xuất giải pháp ngăn chặn dịch lở mồm long móng xâm nhập vào Việt Nam

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới, xuyên châu lục gây ra bởi loài vi rút thuộc họ Picornaviridae, giống Aphthovirus trên nhiều loài động vật móng guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu, nai.

Bệnh LMLM đã xuất hiện tại tất cả các châu lục trên thế giới. Virus gây bệnh có 7 tuýp huyết thanh (serotype).

Tại Việt Nam, 3 serotype đã được phát hiện là O, A và Asia1. Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam có 4 chủng virus LMLM lưu hành, trong đó phần lớn các ổ dịch LMLM trên gia súc do virus O/ME-SA/Ind2001e gây ra.

Lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành phun thuốc khử khuẩn ở khu vực ổ dịch vào đầu năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Tú).

“Virus LMLM serotype SAT1 chưa ghi nhận lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, với sự lây lan nhanh gần đây của chủng virus này, nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta luôn hiện hữu, đặc biệt qua việc vận chuyển trái phép động vật qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Trong khi đó, các loại vaccine phòng bệnh LMLM đang được cấp phép lưu hành tại Việt Nam chỉ có tác dụng bảo hộ với các chủng vi rút LMLM thuộc serotype O, A và ASIA1, không có khả năng bảo hộ đối với vi rút LMLM serotype SAT1”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu thực tế.

Trường hợp xâm nhập vào nước ta, theo cơ quan này, sẽ ảnh hưởng rất lớn sự phát triển của ngành chăn nuôi trâu bò, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế nếu không chủ động ngăn chặn và ứng phó kịp thời.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y gửi văn bản đến Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn virus LMLM serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Trong đó phải tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ gia súc mắc bệnh LMLM tại các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, đặc biệt tại khu vực có đường biên giới.

Trường hợp nghi ngờ mắc bệnh LMLM phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành điều tra, khống chế ổ dịch khi còn ở phạm vi hẹp.

Đặc biệt, các địa phương được yêu cầu kiểm soát vận chuyển, ngăn chặn buôn lậu gia súc và sản phẩm động vật tại khu vực biên giới, địa bàn trung chuyển, chợ đầu mối, cơ sở thu gom, mua bán, giết mổ gia súc.

Bên cạnh hướng dẫn người chăn nuôi thực hành nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các địa phương phải tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân gần biên giới không mua, bán gia súc không rõ nguồn gốc, gia súc vận chuyển trái phép.

Hơn 70 con trâu, bò ở huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ bị mắc dịch lở mồm long móng vào tháng 2/2025 (Ảnh: Nguyễn Tú).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ này cùng UBND các tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không...

“Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật. Đồng thời kiểm soát chặt các sản phẩm có nguồn gốc động vật từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có nguy cơ mang virus LMLM serotype SAT1 hoặc các chủng virus LMLM nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam”, Bộ này kiến nghị Thủ tướng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất được phép chủ động ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ xâm nhập virus LMLM serotype SAT1 vào Việt Nam. Đồng thời tổ chức nhập khẩu khẩn cấp vaccine phù hợp, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá và hướng dẫn sử dụng theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong tình huống cấp bách.