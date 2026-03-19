Bí thư Cần Thơ: Khoa học công nghệ là "xương sống" để phát triển bền vững

Sáng 19/3, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng chủ trì cuộc họp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ để đánh giá việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng các nhiệm vụ KH&CN trọng tâm năm 2026.

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN, đã trình bày chi tiết về chương trình, kế hoạch, nghị quyết, đề án triển khai Nghị quyết 57; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu thành lập trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ mang tầm khu vực và ĐBSCL...

Theo ông Tín, tính đến ngày 17/3, Cần Thơ đã hoàn thành 132/244 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 57 với 112 nhiệm vụ đang được thực hiện đúng hạn.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành uỷ Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Việt Hằng).

Cần Thơ hiện có 21 doanh nghiệp KH&CN và 2 doanh nghiệp thành lập Quỹ Phát triển KH&CN, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ được khuyến khích như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, nông nghiệp, cơ khí.

Trong tháng 1, thành phố đã có 63 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp và 98 văn bằng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp mới.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở KH&CN cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn còn tồn tại như hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển chưa đồng đều. Mặc dù có nhiều mô hình, chương trình được hình thành nhưng còn phân tán, quy mô nhỏ, thiếu sự kết nối và liên thông giữa các chủ thể trong hệ sinh thái (viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp).

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này còn ở quy mô nhỏ.

Trong quý II năm nay, Sở KH&CN đề xuất thành lập trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ mang tầm khu vực, với kỳ vọng biến Cần Thơ thành trung tâm khởi nghiệp tại vùng ĐBSCL.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao những kế hoạch đã hoàn thành trong quý I của Sở KH&CN, ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được kết quả tích cực.

Ông Lê Quang Tùng lưu ý Sở KH&CN cần tiếp tục phấn đấu, đạt tăng trưởng 10% trong năm 2026, đồng thời nhận thức rõ việc triển khai KH&CN là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của thành phố.

“Việc phát triển khoa học công nghệ không chỉ là việc riêng của sở, mà đây là nhiệm vụ chung của tất cả các ngành, địa phương và phường xã. Tôi đề nghị cần tham mưu, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện Nghị quyết 57 bởi đây là nhiệm vụ "xương sống", quyết định đến tăng trưởng và sự phát triển bền vững của toàn thành phố”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.