Mưa đá kèm dông lốc cuốn bay mái nhà, gia đình 10 người phải đi ở nhờ

Ngày 19/4, đại diện UBND xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi cho biết mưa đá kèm dông lốc trong những ngày qua làm hàng chục căn nhà của người dân địa phương bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu hư hại nặng.

Theo thống kê của UBND xã Ngọk Réo, mưa lớn kèm dông lốc trong 2 ngày 14 và 17/4 đã làm sập 2 nhà rông tại thôn Đăk Duông và Kon Gu 2 (xã Ngọk Réo). Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến 25 căn nhà người dân bị tốc mái, nhiều diện tích cây cao su, chanh dây bị gãy đổ.

Nhà rông thôn Đăk Duông, xã Ngọk Réo bị dông lốc làm sập. (Ảnh: Ngọc Chí)

Trong đó, trận mưa đá chiều 17/4 làm nhà rông thôn Đăk Duông và 15 căn nhà dân bị tốc mái. Theo ông A Toàn, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Duông, trước đây địa phương cũng từng xảy ra mưa dông nhưng chưa khi nào có cường độ mạnh như đợt này.

“Bà con mong muốn chính quyền hỗ trợ một phần kinh phí để sớm sửa chữa lại nhà rông truyền thống bị hư hại. Thôn sẽ huy động người dân cùng góp công dựng lại để sớm có nơi sinh hoạt cộng đồng”, ông A Toàn nói.

Thiên tai không chỉ quật ngã nhà rông mà còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Gia đình anh A Khương và chị Y Trái (thôn Kon Gu 2) là một trong những trường hợp điển hình.

Vợ chồng A Khương cùng các con trong căn nhà bị dông lốc làm tốc mái (Ảnh: Ngọc Chí).

Vợ chồng anh A Khương cùng 8 người con sống trong căn nhà cấp 4. Do mưa lớn vào chiều 17/4 khiến căn nhà tích góp suốt nhiều năm của gia đình bị tốc mái. Cả gia đình 10 người phải đi ở nhờ nhà hàng xóm, trong lúc chờ sửa lại phần mái hư hỏng.

Ông Võ Hồng Nha, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, cho biết địa phương đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với các thôn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp các nhà rông bị sập. Xã đã tổng hợp thiệt hại để đề xuất kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, sớm ổn định cuộc sống.