Thả hơn 1,1 triệu con giống cá, tôm, ốc xuống biển Lâm Đồng

Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức lễ thả giống các loài thủy sản xuống Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Vĩnh Hảo). Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959-1/4/2026).

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, hơn 1,1 triệu con giống gồm tôm sú, cá biển và ốc hương được thả xuống vùng biển Hòn Cau.

Các đơn vị chuẩn bị con giống thủy sản để thả xuống nước thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau (Ảnh: Trần Nguyên).

Khu bảo tồn biển Hòn Cau có diện tích khoảng 12.500ha, được đánh giá là khu vực có đa dạng sinh học cao.

Nơi đây có rạn san hô nguyên thủy dài hơn 2km với 234 loài, đồng thời là khu vực tập trung đa dạng san hô mềm lớn nhất Việt Nam với hơn 65 chi. Ngoài ra, khu vực còn ghi nhận 324 loài cá, 119 loài thân mềm, 32 loài da gai và 46 loài giáp xác, bò sát.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Chiến cho biết, địa phương hiện có 14 xã, phường, đặc khu ven biển, hơn 8.000 tàu cá và khoảng 40.000 ngư dân trực tiếp tham gia khai thác.

Giống thủy sản được thả xuống vùng biển Hòn Cau (Ảnh: Trần Nguyên).

Nghề cá tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển. Việc tái tạo nguồn lợi thủy sản là giải pháp cần thiết nhằm phục hồi hệ sinh thái, hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững.

Hoạt động lần này được thực hiện từ nguồn xã hội hóa với sự tham gia của các hội, hiệp hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản.

Trong ngày, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng thả khoảng 300.000 con giống cá, tôm nước ngọt tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ nước ở Vườn quốc gia Tà Đùng, xã Tà Đùng.