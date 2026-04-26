Tê tê Java đi lạc vào nhà dân

Ngày 26/4, Công an xã Phú Thuận, Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong lúc cho gà ăn tại khu vực phía sau nhà, ông Trịnh Vi (SN 1973, trú thôn An Chánh, xã Phú Thuận) phát hiện một cá thể tê tê. Nghi đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Vi nhanh chóng trình báo và bàn giao cho Công an xã Phú Thuận.

Cá thể tê tê Java được thả về tự nhiên (Ảnh: Công an xã Phú Thuận).

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Phú Thuận phối hợp với Phòng kinh tế UBND xã và Hạt kiểm lâm liên xã khu vực 3 (thuộc Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng) làm thủ tục tiếp nhận, xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể tê tê Java (Manis javanica) thuộc nhóm IB, đây là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể tê tê Java nặng khoảng 2kg, tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên, bảo đảm điều kiện sinh sống và phát triển của loài.

Công an xã Phú Thuận khuyến cáo khi phát hiện động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, người dân cần kịp thời thông báo và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt, mua bán trái phép các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính với mức tiền lớn hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.