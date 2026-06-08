Phát hiện hố sâu bất thường và máy móc trong các vườn mía

Ngày 8/6, ông Nguyễn Chí Hiền, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh (Đắk Lắk), xác nhận cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện 2 điểm nghi khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Theo ông Hiền, mới đây cơ quan chức năng xã nhận được tin báo về việc có một nhóm người từ địa phương khác đến địa bàn để thuê đất trồng mía của người dân nhưng có nhiều biểu hiện bất thường.

Nhóm người đào hố trong rẫy mía nghi để khai thác vàng (Ảnh: Huy Nguyễn).

Nhóm người này dựng các lán trại rồi đào hố sâu gần 10m tại rẫy mía rồi cho máy móc đưa đất lên trên. Đất sau khi đào được cho vào bao tải rồi vận chuyển đi nơi khác. Thời gian hoạt động của nhóm người này chủ yếu vào ban đêm và hoạt động không liên tục.

Lực lượng chức năng xã Sông Hinh kiểm tra hiện trường nhưng các đối tượng đã rời khỏi địa bàn và để lại một số máy móc nghi để phục vụ việc khai thác, chế biến vàng trái phép.

Chủ tịch UBND xã Sông Hinh cho biết dù chính quyền địa phương đã 2 lần ra thông báo tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm hành chính nhưng không ai đến nhận.

Hố sâu gần 10m được phát hiện trong rẫy mía (Ảnh: Huy Nguyễn).

Ngày 2/6, UBND xã Sông Hinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông K Sơr Y Bác (53 tuổi, chủ đất cho thuê) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi thay đổi lớp đất mặt sản xuất nông nghiệp.

Đến tối 6/6, lực lượng chức năng xã Sông Hinh tiếp tục kiểm tra đột xuất điểm nghi khai thác vàng trái phép tại một khu đất khác trên địa bàn. Tại đây, phát hiện có một số máy móc, thiết bị nghi là dụng cụ để khai thác vàng.

Lực lượng chức năng tạm giữ các tang vật liên quan (Ảnh: Huy Nguyễn).

Ông Hiền thông tin thêm chủ của thửa đất này thuộc sở hữu của một cán bộ tại xã Sông Hinh. Theo ông, người này có trình bày khoảng một tháng nay đã cho nhóm người thuê đất để khai thác mía.

"Cơ quan chức năng đang xác minh, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm minh, kiên quyết không bao che cho sai phạm", Chủ tịch UBND xã Sông Hinh khẳng định.