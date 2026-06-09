Aeon Mall lên tiếng sau vụ người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ

Liên quan vụ việc xảy ra tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, sáng 9/6, Công ty Aeon Mall Việt Nam đã phát đi phản hồi chính thức.

Theo đó, Aeon nhận lỗi và gửi lời xin lỗi tới khách hàng - người phụ nữ bị quy chụp ăn trộm đồ - vì những trải nghiệm, phiền lòng không đáng có xảy ra tối 7/6. Aeon khẳng định đơn vị đang nỗ lực làm việc để gửi lời xin lỗi trực tiếp tới khách hàng và gia đình.

Trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, Aeon cho biết đã ghi nhận và đang khẩn trương rà soát, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh các nội dung được phản ánh.

Sáng ngày 9/6, một chỉ huy Công an phường Long Biên, TP Hà Nội, cho biết công an phường vẫn đang xác minh vụ việc, trong đó đã mời nữ khách hàng đến trụ sở để làm việc. Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết các đơn vị chức năng đang tiếp tục làm việc với những bên liên quan để làm rõ sự việc; nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 Aeon Mall Long Biên để đặt taxi về. Khi đi qua bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Chị N. cho biết, thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện; một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi chị N. hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị được kiểm tra tại chỗ, đối chiếu hóa đơn nhưng không phát hiện sản phẩm nào thừa.

Chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, xô đẩy, yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý của các con. Chị đề nghị phía liên quan kiểm tra camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.