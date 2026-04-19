Chủ quán nhậu ở Đà Lạt phát hiện động vật quý hiếm bò vào nhà

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã tiếp nhận cá thể tê tê do người dân giao nộp và thực hiện các thủ tục thả con vật về môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, vào 20h30 ngày 18/4, ông Trần Thế Hùng, chủ quán nhậu trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, phát hiện cá thể tê tê chui vào tầng hầm của quán. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, cần được bảo vệ, ông Hùng gọi điện báo cơ quan chức năng.

Người dân giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho lực lượng chức năng (Ảnh: Đức Bảo).

Trong đêm, cán bộ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cùng lực lượng chức năng đến hiện trường lập biên bản, tiếp nhận cá thể tê tê theo quy định.

Cá thể tê tê nói trên có sức khỏe ổn định, nặng khoảng 3kg. Tê tê là loài động vật hoang dã nguy cấp, được xếp vào nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam và danh mục ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán loài này đều bị nghiêm cấm hoặc có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.