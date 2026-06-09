Diễn biến mới vụ nữ khách hàng tố bị quy chụp trộm đồ ở Aeon Mall Long Biên

Liên quan sự việc nữ khách hàng tố bị quy chụp ăn trộm đồ tại Aeon Mall Long Biên, tối 9/6, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã chủ động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với khách hàng.

Theo đơn vị này, quá trình rà soát nội bộ xác nhận khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự nhận định không chính xác của chúng tôi về sản phẩm của khách hàng”, Aeon nêu trong thông tin vừa cập nhật.

Hình ảnh ghi lại vụ việc được cắt từ video clip.

Theo Aeon, sự việc đã gây lo lắng cho khách hàng và gia đình với nguyên nhân xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát. Doanh nghiệp này cũng cho biết nữ khách hàng đã chấp nhận lời xin lỗi của Aeon.

Trước đó, theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 Aeon Mall Long Biên để đặt taxi về. Khi đi qua bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Chị N. cho biết thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện, một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi chị N. hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị được kiểm tra tại chỗ, đối chiếu hóa đơn nhưng không phát hiện sản phẩm nào thừa.

Chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, xô đẩy, yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý của các con. Nữ khách hàng đề nghị phía liên quan kiểm tra camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.