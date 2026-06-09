Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ ban công, ô văng vi phạm

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Thi hành án dân sự Hà Nội xác nhận sáng 9/6, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức cắt ban công, ô văng, mái tôn, cục nóng điều hòa… của ngôi nhà cao tầng tại xã Tây Phương. Ngôi nhà này là của người đàn ông đứng xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm trong video lan truyền trên mạng ngày 4/6.

Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ phần vi phạm, xây lấn sang khoảng không của nhà hàng xóm (Ảnh: Thông tin Hà Nội).

Quyết định của cơ quan chức năng cho thấy người phải thi hành án là bà P.T.C., trú ở thôn Sen, xã Tây Phương, Hà Nội.

Cơ quan chức năng sẽ tháo dỡ phần xây dựng mà gia đình bà C. lấn sang khoảng không thuộc phần đất đã được cấp giấy chứng nhận của ông N.H.D..

“Sau quá trình làm việc, hai bên đã thống nhất tự nguyện tổ chức thi hành án, tháo dỡ phần vi phạm xây dựng. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tiến hành cắt xong phần vi phạm”, nguồn tin từ Thi hành án dân sự Hà Nội cho hay.

Ban công, ô văng, mái tôn, cục nóng điều hòa... của ngôi nhà bên phải, lấn sang khoảng không của gia đình hàng xóm sẽ được tháo dỡ, cắt bỏ trong ngày 9/6 (Ảnh: Thông tin Hà Nội).

Quyết định thi hành án nêu trên được căn cứ theo bản án của tòa và quyết định cưỡng chế, tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm đã ban hành trước đó.

Hôm 4/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng từ ban công nhà dùng vòi nước xịt thẳng về phía một thợ xây đang làm việc tại công trình sát vách.

Người đàn ông xịt nước vào thợ xây gây ồn ào dư luận (Ảnh chụp từ clip).

Theo hình ảnh trong clip, người thợ làm việc ở vị trí trên cao, trong khi vòi nước liên tục phun mạnh về phía mình. Dù vậy, người thợ này vẫn tiếp tục công việc mà không có phản ứng gì.