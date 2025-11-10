Tây Ninh thu hồi 34 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng nhiệm kỳ qua

Ngày 10/11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương Trần Hoàng Kiếm; lãnh đạo các sở, ngành và 96 xã, phường.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Kiên Định).

Trong nhiệm kỳ, qua công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, xử lý 12 vụ với 24 người có dấu hiệu tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra xác minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật.

Cơ quan chức năng đã khởi tố mới 78 vụ với 179 bị can; truy tố 68 vụ với 163 bị can; xét xử 62 vụ với 168 bị cáo. Tổng giá trị tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt 34 tỷ đồng trên tổng thiệt hại 61 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch bộ máy hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Kiên Định).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật của các cấp, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng không thể không làm và phải làm với quyết tâm chính trị cao. Ông đề nghị cả hệ thống chính trị nhận thức sâu sắc rằng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần thật sự gương mẫu, thực hiện kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện và xử lý là quan trọng, đột phá.

Công tác này góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức liêm chính, củng cố lòng tin của nhân dân, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững.