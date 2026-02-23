Tây Ninh tăng tốc ngay sau Tết, ưu tiên công trình trọng điểm

Ngày 23/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh họp nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán và xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong quý I.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành bắt tay ngay vào công việc, không để kéo dài không khí vui xuân ảnh hưởng nhiệm vụ chung.

Trọng tâm trước mắt là tập trung cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và kế hoạch năm 2026; ưu tiên các công trình trọng điểm, chương trình đột phá. Các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp nhiệm vụ tồn đọng để xử lý dứt điểm trong quý I.

Các đại biểu tham dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; khắc phục tình trạng chậm điều động, bố trí, tuyển dụng tại một số đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; rà soát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm quý I, tỉnh tập trung cụ thể hóa kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông, nhất là các trục động lực, công trình trọng điểm như tuyến Tân An - Bình Hiệp; Long An - Tân Ninh; kết nối cửa khẩu quốc tế Tân Nam và mở rộng cầu kết nối cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey.

Tỉnh cũng chủ động làm việc với lãnh đạo TPHCM; đôn đốc các bộ, ngành sớm thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, làm cơ sở thu hút đầu tư. Song song đó là xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; khẩn trương xử lý các nội dung còn chậm, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu năm.