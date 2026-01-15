Lãnh đạo chỉ được dự lễ chùa dịp Tết khi được phân công

Ngày 14/1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại chỉ thị này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An phân công cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và người đứng đầu trong việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cán bộ lãnh đạo tại Nghệ An chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An quán triệt các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo.

Các đơn vị, địa phương không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động vui chơi, lễ hội. Cán bộ lãnh đạo chỉ được tham dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công...

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các địa phương, đơn vị phân công, bố trí lãnh đạo và cán bộ trực tại công sở để xử lý những công việc đột xuất, thường xuyên, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh, người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải tăng cường quán triệt, chỉ đạo, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

Các địa phương phải thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm, hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc miền núi và thiểu số.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các xã, phường, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà ở bị hư hại do thiên tai, bão lũ, bảo đảm nhân dân có nơi ở, sinh hoạt an toàn, ổn định để đón Tết.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai nhiệm vụ ngay từ tháng đầu năm, nhất là các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, khắc phục khó khăn để tiếp tục thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả...