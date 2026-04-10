Tây Ninh nỗ lực lập thêm 5 cụm công nghiệp

Ngày 10/4, theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương đặt mục tiêu phát triển mạnh hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) năm 2026, phấn đấu có thêm 5 CCN được thành lập và 2 CCN hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện tiếp nhận nhà đầu tư.

Tỉnh yêu cầu 100% CCN đang hoạt động hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm đầy đủ hệ thống điện, nước, thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực. Các CCN phải xây dựng quy chế quản lý, cung cấp dịch vụ công cộng và tiện ích chung theo quy định.

Khu Công nghiệp Nam Thuận Đức Hòa Đông trên đường ĐT 823D (Ảnh: An Huy).

Địa phương tập trung xúc tiến, kêu gọi đầu tư hạ tầng tại các CCN mới; lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và đáp ứng năng lực triển khai dự án. Việc phát triển CCN bám sát phương án điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Với các CCN đã hoạt động, tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện hiện trạng hạ tầng, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, nâng tỷ lệ lấp đầy, quản lý chặt việc sử dụng đất và hoạt động xây dựng. Các dự án chậm tiến độ do lỗi chủ quan của nhà đầu tư sẽ bị xem xét xử lý, thu hồi theo quy định.

Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho một số dự án còn vướng mắc, nhất là đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung tại các CCN chỉnh trang như Hoàng Gia, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông; đồng thời thúc đẩy các CCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng như Bến Kéo, Hòa Hội, Ninh Điền.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nhất là tại các CCN còn tồn tại bất cập về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm bảo đảm phát triển CCN bền vững, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.