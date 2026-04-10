Tây Ninh sắp hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Ngày 10/4, theo thông tin từ UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương được giao thực hiện dự án thành phần 4 cao tốc TPHCM - Mộc Bài (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Đến nay, tỉnh đã bàn giao 24,55/26,33km mặt bằng. Dự kiến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tỉnh hoàn thành trong năm nay.

Điểm đầu cao tốc TPHCM - Mộc Bài trùng với đường Vành đai 3 (Ảnh: An Huy).

Dự án đi qua 5 phường, xã trên địa bàn tỉnh, gồm: phường An Tịnh (4,24km); phường Gia Lộc (7,34km); phường Gò Dầu và xã Phước Thạnh (12,6km); xã Bến Cầu (2,4km). Như vậy, hiện còn 1,78km mặt bằng qua địa bàn tỉnh chưa được bàn giao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, giai đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh có tổng mức đầu tư 1.504 tỷ đồng, với 2.267 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

Theo Quyết định 760/QĐ-TTg ngày 2/8/2025 của Thủ tướng, kinh phí bồi thường là 1.504 tỷ đồng. Tuy nhiên, các phương án đã phê duyệt tại địa phương xác định nhu cầu vốn khoảng 3.749 tỷ đồng, tăng 2.245 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư.

Hướng tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Đồ họa: An Huy).

Tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với TPHCM hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và dự án. Trong phần kinh phí tăng thêm, TPHCM dự kiến hỗ trợ 1.806 tỷ đồng, phần còn lại do Tây Ninh bố trí.

Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51km, trong đó có 24,7km qua địa phận TPHCM và 26,3km qua tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư là 19.617 tỷ đồng, vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỷ đồng (49,31%), gồm vốn Trung ương khoảng 2.872 tỷ đồng và ngân sách TPHCM 6.802 tỷ đồng.